AbbVie annonce avoir signé un accord de licence exclusif avec RemeGen pour le développement, la fabrication et la commercialisation de RC148, actuellement développé par ce groupe chinois en monothérapie et en combinaisons sur plusieurs tumeurs solides avancées.
"Dans les premières études cliniques, RC148 a montré une activité antitumorale initialement favorable en combinaison avec un conjuguée anticorps-médicament (ADC)", souligne le groupe de santé américain.
RC148 pourrait offrir de nouvelles opportunités d'explorer des schémas combinés avec les ADC d'AbbVie, sur plusieurs tumeurs solides à besoins non comblés élevés, notamment le cancer du poumon non à petites cellules et le cancer colorectal.
Selon les termes de cet accord de licence, AbbVie bénéficiera ainsi des droits exclusifs pour développer, fabriquer et commercialiser RC148 en dehors du territoire de la Grande Chine.
RemeGen recevra un paiement initial de 650 millions de dollars et est éligible à recevoir jusqu'à 4,95 MdsUSD en paiements d'étapes, ainsi qu'à des redevances à deux chiffres basées sur les ventes hors Grande Chine.
AbbVie Inc. est spécialisé dans la recherche et le développement de médicaments thérapeutiques. Les produits sont destinés au traitement de l'arthrite rhumatoïde, du psoriasis, de la maladie de Crohn, de la thyroïde, de la maladie de Parkinson, du VIH, des complications de la mucoviscidose, du faible taux de testostérone, et des complications associées à la maladie rénale chronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (76,4%), Allemagne (2,6%), Japon (2%), Canada (1,9%), Chine (1,6%), France (1,4%), Espagne (1%), Royaume-Uni (0,9%), Italie (0,9%), Brésil (0,8%), Australie (0,8%), et autres (9,7%).
