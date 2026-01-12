AbbVie annonce un accord définitif avec West Pharmaceutical Services pour lui racheter une usine de fabrication de dispositifs à Tempe, en Arizona, une transaction qui devrait être finalisée à la mi-2026, sous réserve des conditions de clôture.
L'acquisition de ce site de production, ainsi que de la propriété intellectuelle associée, permettra d'étendre considérablement les capacités d'AbbVie à fabriquer des dispositifs d'administration de médicaments.
Le groupe de santé américain prévoit d'embaucher environ 200 employés sur le site et d'investir plus de 175 millions de dollars pour l'acquérir, le moderniser et l'intégrer pleinement à son réseau mondial de fabrication.
La transaction comprend le transfert d'installations de fabrication, y compris de multiples lignes de production, ainsi que la technologie d'injecteurs sur le corps de 3,5 mL pour soutenir la production de médicaments en immunologie et en neurosciences.
AbbVie Inc. est spécialisé dans la recherche et le développement de médicaments thérapeutiques. Les produits sont destinés au traitement de l'arthrite rhumatoïde, du psoriasis, de la maladie de Crohn, de la thyroïde, de la maladie de Parkinson, du VIH, des complications de la mucoviscidose, du faible taux de testostérone, et des complications associées à la maladie rénale chronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (76,4%), Allemagne (2,6%), Japon (2%), Canada (1,9%), Chine (1,6%), France (1,4%), Espagne (1%), Royaume-Uni (0,9%), Italie (0,9%), Brésil (0,8%), Australie (0,8%), et autres (9,7%).
Investisseur
Globale
Qualité
