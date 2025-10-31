AbbVie relève sa prévision annuelle malgré des bénéfices trimestriels en berne

Au troisième trimestre 2025, AbbVie a publié un résultat net ajusté de 3,31 milliards de dollars, en repli de 38% sur un an. Le bénéfice par action ajusté s'établit ainsi à 1,86 USD, contre 3,00 USD un an plus tôt.



Sur une base publiée, le résultat net ressort à 186 millions de dollars, en baisse de 88,1% par rapport au 1,56 milliard enregistré un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 15,776 milliards de dollars (légèrement inférieur aux attentes du consensus), en hausse de 9,1% en données publiées et de 8,4% à taux de change constants.

Dans le détail, le portefeuille d'immunologie affiche une croissance de 11,9% à 7,885 milliards de dollars, le segment neurosciences progresse de 20,2% à 2,841 milliards de dollars, le chiffre d'affaires en oncologie reste stable à 1,682 milliard de dollars et l'activité esthétique recule de 3,7% à 1,193 milliard de dollars.



'AbbVie continue de générer d'excellents résultats, avec une dynamique significative sur les segments clés de notre portefeuille. Nous progressons également dans notre pipeline et nos investissements dans l'innovation', a déclaré Robert A. Michael, CEO d'AbbVie.



Sur la base de cette performance, le groupe relève sa prévision de BPA ajusté pour l'exercice 2025, désormais attendue entre 10,61 et 10,65 USD, contre 10,38 à 10,58 USD auparavant. Cette guidance inclut un impact défavorable de 2,05 USD par action lié aux dépenses d'IPR&D acquises et aux milestones déjà engagés sur les neuf premiers mois de l'année.



A la suite de cette publication, le titre cède 3% en préouverture à la Bourse de New York.