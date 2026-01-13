Abbvie signe un accord avec l'administration Trump et une licence mondiale auprès de RemeGen

Double actualité pour l'Américain Abbvie qui a d'une part annoncé un accord de licence mondiale avec RemeGen, et d'autre part dévoilé la signature d'un accord avec l'administration Trump visant à améliorer l'accès et l'accessibilité financière des médicaments pour les américains.

Abbvie possède désormais le droit de développer, fabriquer et de commercialiser (en dehors de la Grande Chine, terme qui comprend les territoires de la Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taïwan), le RC148.



Cet anticorps est actuellement développé par le Chinois RemeGen en monothérapie et en combinaisons pour traiter plusieurs tumeurs solides avancées. Les résultats des premières études cliniques ont révélé une activité antitumorales prometteuses lorsque le RC148 est associé avec des anticorps-médicaments (ADC).



Avec cette intégration, Abbvie va pouvoir explorer de nouveaux schémas thérapeutiques combinés avec ses propres ADC, dans des indications à fort besoin médical comme le cancer du poumon non à petites cellules et le cancer colorectal.



Pour obtenir cet accord de licence mondial, le laboratoire américain devra effectuer un paiement initial de 650 millions de dollars, et pourrait débourser jusqu'à 4,95 milliards de dollars au total, liés au développement, à la réglementation et aux objectifs commerciaux. RemeGen percevra des redevances échelonnées à deux chiffres sur les ventes nettes hors Grande Chine.



Accord avec l'administration Trump



En parallèle, comme plusieurs de ses concurrent, Abbvie a trouvé un terrain d'entente avec le gouvernement américain. Le laboratoire proposera des prix bas dans le programme Medicaid, tout en s'engageant à investir 100 milliards de dollars aux Etats-Unis sur les dix prochaines années dans la recherche et le développement, ainsi que dans des investissements industriels (fabrication). En contrepartie, la société s'est vu octroyer une exemption de droits de douane et de futures obligations de plafonnement des prix.