En théorie, une entreprise s'introduit en bourse lorsqu'elle recherche des fonds propres pour accélérer son expansion.

Si cela est avantageux, elle peut opter pour ce mode de financement plutôt que du crédit, qu’il s’agisse de prêts bancaires ou d'obligations. Cependant, l'introduction en bourse et l'augmentation de capital qui suit servent souvent à assainir un bilan déjà chargé de dettes.

Pour qu'elle soit avantageuse, justement, l'ouverture du capital d'une entreprise doit se faire lorsque les investisseurs lui assignent une valorisation élevée. Il faut donc un contexte de marché porteur, tant de manière générale que sur le secteur dans lequel évolue l'entreprise en particulier.

La contrepartie d'une introduction en bourse est l'impératif de transparence ; des coûts réglementaires désormais élevés à supporter ; ainsi que la soumission de l'entreprise au diktat à court terme des marchés, et par extension à de puissantes distorsions de sa valorisation que ce soit dans un sens ou dans l'autre.

Voilà pour la théorie car, en pratique, on observe de manière empirique qu'un grand nombre d'introductions en bourse poursuivent en réalité un tout autre dessein : celui d'offrir aux actionnaires historiques la capacité de monétiser leurs participations sans frais de friction et à prix fort.

En sorte, et pour le dire de manière triviale, de passer à d'autres la patate chaude en encaissant de juteuses plus-values. C'est pourquoi les introductions en bourse sont généralement un pinacle pour les fonds et pour les équipes de direction, qui savent qu'ils pourront selon toute vraisemblance monétiser leurs actions et leurs stock-options dans des conditions idéales.

Cette configuration, entre autres, s’observe dans deux cas radicalement opposés. Le premier, c'est lorsque l'entreprise est déjà très profitable et peut en réalité largement autofinancer son développement ; elle n'a à cet égard pas besoin du concours de capital extérieur. Le second, à l'inverse, c'est lorsque l'entreprise est incurablement déficitaire ; pour ses actionnaires, il s'agit ici de se débarrasser de l'encombrant bébé.

Au-delà des chiffres et de l'analyse comptable, financière et opérationnelle, ainsi que des éléments très promotionnels et policés que communiquera l'entreprise pour préparer l'occasion, il demeure donc essentiel de toujours bien comprendre le contexte - et les motivations réelles des diverses parties prenantes - derrière une introduction en bourse.

