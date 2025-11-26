Que l'on acquière des parts au capital d'une entreprise, des titres de dette, des propriétés immobilières, des actifs forestiers, agricoles ou des infrastructures, voici les six grands paramètres qui, hors euphorie spéculative qui abattent les frontières de la raison, structureront toute valorisation.

En premier, la rentabilité de l'actif, c'est-à-dire le rendement qu'il produit pour ses propriétaires. Un actif qui produit une rentabilité à deux chiffres méritera légitimement une valorisation plus élevée - en bourse, on parlerait d'un multiple plus élevé - qu'un actif moins performant.

En second, la prévisibilité de l'actif, c'est-à-dire la visibilité qu'il offre et qui permet aux investisseurs d'évaluer la soutenabilité de sa rentabilité. Ici aussi, en toute logique, un actif qui produira un confortable rendement à deux chiffres sur les deux prochaines décennies mérite une valorisation plus élevée qu'un actif dont la performance à moyen et long terme reste imprévisible.

En troisième, la liquidité de l'actif, c'est-à-dire la facilité avec laquelle son propriétaire pourra l'acquérir, le céder en partie ou en totalité, le transférer ou le fusionner avec d'autres actifs. Une liquidité abondante - qu'offrent par exemple les marchés financiers américains - justifie à cet égard une prime de valorisation. À l'inverse, une liquidité réduite - que subissent par exemple des entreprises européennes dont l'essentiel du capital est verrouillé par un actionnaire de référence - mérite une pénalité de valorisation.

En quatrième, la capitalisation de l'actif, c'est-à-dire son financement. Ici, risque plus élevé oblige, un actif qui soutient un endettement prohibitif subira forcément une décote par rapport à un actif autofinancé, ou un actif de performance comparable qui ne soutient qu'un levier financier très raisonnable.

En cinquième, la qualité du management - de la gérance et de l'administration - qui pilote l'actif, qu'on évaluera tant par sa transparence et sa probité que, bien sûr, par son efficacité et sa capacité à créer de la valeur, c’est-à-dire à réinvestir à haut rendement les profits que génère l'actif pour assurer son développement.

Enfin, en sixième, le contexte de taux d'intérêt. Lorsque la catégorie d'actifs dite ‘sans risque’, c'est-à-dire le rendement des obligations souveraines à dix ans notées AAA, offre un rendement de 4 %, un actif ‘à risque’ devra offrir pour séduire les investisseurs une prime de risque suffisamment alléchante par rapport au taux garanti. L’amplitude de cette prime variera bien sûr selon l'intensité du risque encouru...