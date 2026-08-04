Abéo acquiert 60% du capital de Hurricane Group

Abéo, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce l'acquisition de 60% du capital de Hurricane Group, leader des sports urbains en Europe et en Chine.

L'acquisition de 60% du capital sera financée selon une structure mixte :



- une composante en numéraire, financée par la trésorerie disponible et les lignes de crédit existantes d'Abéo ;



- une composante en titres, réalisée par voie d'augmentation de capital réservée aux actionnaires vendeurs, avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS).



Cette émission d'actions nouvelles sera mise en oeuvre par le Conseil d'Administration d'Abéo, agissant sur délégation de compétence de l'Assemblée Générale 2026, et s'inscrira dans la limite du plafond légal et statutaire de 10% du capital social.



Hurricane Group sera consolidée à compter du 01/08/2026.



Ce rapprochement s'inscrit dans une logique de continuité stratégique, l'équipe de direction d'Hurricane restant pleinement engagée au capital et aux commandes opérationnelles pour conduire cette nouvelle phase de développement aux côtés d'Abéo. Il s'appuie également sur une relation de confiance déjà établie entre les deux groupes, qui ont collaboré à plusieurs reprises, notamment avec la marque Bricks dans le Parkour et, plus récemment, avec Vogo.



Cette opération ouvre de nombreuses perspectives de création de valeur. Elle permettra à Hurricane de s'appuyer sur la présence internationale, les capacités industrielles et le réseau commercial d'Abéo pour accélérer son développement.



En retour, Abéo enrichira son offre dans les sports urbains en combinant infrastructures, équipements, événements internationaux et solutions digitales, notamment grâce aux complémentarités avec Vogo. Ce rapprochement renforcera également la visibilité internationale des marques des deux groupes.



Olivier Estèves, PDG d'Abéo commente : "A travers cette acquisition, nous saisissons une opportunité majeure dans notre stratégie de développement en nous ouvrant au marché en forte expansion des sports urbains. Le savoir-faire unique d'Hurricane, son ancrage auprès des jeunes générations et sa notoriété internationale enrichissent considérablement notre portefeuille d'activités. Nous sommes ravis d'accueillir les équipes d'Hurricane pour ensemble accélérer le développement des sports urbains."



Fondé en 1997, Hurricane Group est un acteur français de premier plan dans le secteur des sports urbains, au croisement du sport, de l'événementiel, des infrastructures sportives et de la culture urbaine. Fort d'un ancrage historique en Europe et d'un développement réussi en Chine, le groupe s'est imposé comme un partenaire de référence des collectivités locales, des fédérations sportives, des organisations internationales et des grandes marques.



En 2025, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros et rassemble 75 collaborateurs.



L'entreprise s'appuie sur un modèle économique diversifié et fortement complémentaire articulé autour de deux piliers principaux :



- l'organisation d'événements internationaux avec notamment le FISE (Festival International des Sports Extrêmes), une marque emblématique devenue une référence mondiale des sports urbains et d'action (BMX Freestyle, skateboarding, basket 3×3, rollerblading, scootering freestyle, parkour et breaking) ;



- la conception, la fabrication et l'installation d'infrastructures sportives avec notamment la réalisation des skateparks officiels des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et de Paris 2024.