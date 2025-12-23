Abeo dépasse les 90% du capital de Vogo

Abeo indique, que pendant la durée de réouverture de l'offre publique mixte visant les actions de Vogo, il a acquis 275 266 actions par remise de 3 actions Abeo à émettre et 16,40 euros pour 16 actions Vogo présentées.

Ainsi, à la clôture définitive de l'offre, il détient de concert avec Jalénia, 5 574 287 actions Vogo, soit 90,84% du capital et au moins 90,59% des droits de vote de la société de solutions audiovisuelles pour enceintes sportives (hors auto-détention de Vogo).



Pour rappel, l'offre a été réouverte du 4 décembre au 17 décembre inclus, après une première ouverture du 27 octobre au 28 novembre inclus, à l'issue de laquelle Abeo détenait de concert avec Jalénia, 86,43% du capital et au moins 79,85% des droits de vote de Vogo.



Le fournisseur d'équipements de sport et de loisir ajoute que le règlement-livraison de l'offre réouverte est prévu le 30 décembre. Il est rappelé que l'offre ne sera pas suivie d'un retrait obligatoire et que les actions Vogo resteront donc cotées sur Euronext Growth.



