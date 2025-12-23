Abeo indique, que pendant la durée de réouverture de l'offre publique mixte visant les actions de Vogo, il a acquis 275 266 actions par remise de 3 actions Abeo à émettre et 16,40 euros pour 16 actions Vogo présentées.
Ainsi, à la clôture définitive de l'offre, il détient de concert avec Jalénia, 5 574 287 actions Vogo, soit 90,84% du capital et au moins 90,59% des droits de vote de la société de solutions audiovisuelles pour enceintes sportives (hors auto-détention de Vogo).
Pour rappel, l'offre a été réouverte du 4 décembre au 17 décembre inclus, après une première ouverture du 27 octobre au 28 novembre inclus, à l'issue de laquelle Abeo détenait de concert avec Jalénia, 86,43% du capital et au moins 79,85% des droits de vote de Vogo.
Le fournisseur d'équipements de sport et de loisir ajoute que le règlement-livraison de l'offre réouverte est prévu le 30 décembre. Il est rappelé que l'offre ne sera pas suivie d'un retrait obligatoire et que les actions Vogo resteront donc cotées sur Euronext Growth.
ABEO SA est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de sport et de loisirs. Le groupe accompagne ses clients professionnels (salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment, etc.) dans la mise en oeuvre de leurs projets. ABEO SA détient un portefeuille de marques partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs, dont les Jeux Olympiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements de gymnastique, de sports collectifs et d'éducation physique (55,4%) : agrès de gymnastique, praticables, tapis et matelas de réception, matériels d'entraînement et de compétition, etc. (marques Bosan, Cannice, Erhard Sport, Gymnova, Janssen-Fritsen, Schelde Sport, Spieth Gymnastics, et Sportsafeuk) ;
- équipements des vestiaires et sanitaires (26,2%) : cabines sanitaires, armoires et casiers, parois de douches, bancs et portemanteaux, protections murales, etc. (marques France Equipement, Meta, Navic, Prospec, Sanitec et Suffixe) ;
- murs, modules ludiques et centres d'escalade (18,4%) : marques Entre-Prises, Top 30, Dock 39 et Clip'N Climb.
A fin mars 2025, le groupe dispose de 18 sites de production implantés en France (6), en Europe (7), aux Etats-Unis (3), en Chine et au Canada.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,3%), Union Européenne (43,6%), Europe (12,9%), Amérique (13,3%) et Asie (0,9%).
