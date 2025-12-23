Abeo détient de concert plus de 90% de Vogo après son offre

Euronext a fait connaître à l'AMF, que pendant la durée de réouverture de l'offre publique mixte visant les actions de Vogo, Abeo a acquis, par remise de 3 actions Abeo à émettre et 16,40 euros pour 16 actions présentées, 275 266 actions Vogo.

Ainsi, à la clôture définitive de l'offre, l'initiateur détient, de concert avec Jalénia, 5 574 287 actions Vogo, soit 90,84% du capital et au moins 90,59% des droits de vote de la société de solutions audiovisuelles pour enceintes sportives (hors auto-détention de Vogo).



Pour rappel, l'offre a été réouverte du 4 décembre au 17 décembre inclus, après une première ouverture du 27 octobre au 28 novembre inclus, à l'issue de laquelle Abeo détenait de concert avec Jalénia, 86,43% du capital et au moins 79,85% des droits de vote de Vogo.