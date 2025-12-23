Abeo détient de concert plus de 90% de Vogo après son offre
Euronext a fait connaître à l'AMF, que pendant la durée de réouverture de l'offre publique mixte visant les actions de Vogo, Abeo a acquis, par remise de 3 actions Abeo à émettre et 16,40 euros pour 16 actions présentées, 275 266 actions Vogo.
Ainsi, à la clôture définitive de l'offre, l'initiateur détient, de concert avec Jalénia, 5 574 287 actions Vogo, soit 90,84% du capital et au moins 90,59% des droits de vote de la société de solutions audiovisuelles pour enceintes sportives (hors auto-détention de Vogo).
Pour rappel, l'offre a été réouverte du 4 décembre au 17 décembre inclus, après une première ouverture du 27 octobre au 28 novembre inclus, à l'issue de laquelle Abeo détenait de concert avec Jalénia, 86,43% du capital et au moins 79,85% des droits de vote de Vogo.
VOGO est spécialisé dans le développement, la commercialisation et la distribution d'une solution technologique live de contenus audiovisuels dans les enceintes sportives qui offre une nouvelle expérience aux spectateurs, au travers de contenus multi-caméras à la demande en Live & Replay, et offre aux professionnels des outils vidéo d'aide à la décision.
La solution VOGO SPORT permet aux spectateurs, au sein d'une enceinte sportive ou lors d'un événement outdoor, d'accéder instantanément et en temps réel, via leurs terminaux (smartphones, tablettes, etc.) aux flux des caméras filmant l'événement. L'application offre de nombreuses fonctionnalités telles que le live multicam, le replay, le zoom ou encore le ralenti. Une version dédiée aux professionnels (médecins, arbitres, entraîneurs ou journalistes) donne accès à un outil mobile et autonome d'aide à la décision, utilisé pour le suivi médical, l'arbitrage ou l'analyse des performances des sportifs.
Investisseur
Globale
Qualité
