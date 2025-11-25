L’action Abercrombie & Fitch a grimpé de 20% avant l’ouverture de Wall Street mardi, à la faveur de résultats trimestriels meilleurs qu’attendu et de prévisions solides pour les fêtes. Le groupe a vu son chiffre d’affaires augmenter de 7% au troisième trimestre fiscal, clos le 1er novembre, à 1,29 milliard de dollars, dépassant les attentes du marché. Son bénéfice net ressort à 113 millions de dollars, pour un bénéfice par action de 2,36 dollars, contre 2,16 dollars anticipés.

La dynamique repose essentiellement sur Hollister, dont les ventes ont progressé de 16% à 673,27 millions de dollars, avec une hausse de 15% des ventes comparables. À l’inverse, la marque Abercrombie recule de 2%, à 617,35 millions de dollars, et voit ses ventes comparables chuter de 7%. Cette contre-performance freine l’élan amorcé par Abercrombie ces dernières années, et la direction prévoit une stabilité de ses ventes au quatrième trimestre.

Pour les fêtes de fin d’année, le groupe anticipe une croissance globale des ventes de 4% à 6%, contre une prévision médiane de 5,6% selon LSEG. Le bénéfice par action attendu se situe entre 3,40 et 3,70 dollars, en ligne avec le consensus. La directrice générale, Fran Horowitz, devra convaincre les investisseurs sur sa stratégie de relance d’Abercrombie, alors que le soutien de Hollister devient crucial pour maintenir la croissance du groupe.