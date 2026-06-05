Abercrombie & Fitch a annoncé l'ouverture de son nouveau magasin à SoHo à New York. Le magasin est situé au 520 Broadway, entre Spring et Broome Streets.
Le magasin présente le premier concept de design " Heritage Meets Modern " d'Abercrombie & Fitch, mêlant narration d'archives et designs actualisés de manière à honorer l'héritage de la marque.
S'étendant sur trois étages, le magasin propose un large assortiment de produits pour hommes et femmes, allant des collections signatures en denim Abercrombie et Office Approved aux produits exclusifs de New York et aux États-Unis disponibles uniquement dans certains sites.
La marque va mettre également en avant une toute première section accessoires, comprenant chaussures, lunettes de soleil, sacs et bien plus encore.
Le deuxième étage comprend également un bar classique d'hôtel new-yorkais.
" Nous sommes fiers d'ouvrir nos portes au coeur de l'une des destinations shopping les plus emblématiques de New York, dans un lieu qui est au coeur de l'histoire d'Abercrombie & Fitch depuis plus d'un siècle ", a déclaré Melissa Worth, directrice générale des Amériques chez Abercrombie & Fitch.
" New York a toujours été intégrée dans l'histoire de notre marque, et nous pensons sincèrement que ce nouveau magasin est la meilleure expression d'Abercrombie à ce jour, mêlant notre riche histoire à un design moderne qui, nous l'espérons, inspirera chaque client qui franchit nos portes. "
Abercrombie & Fitch Co. est un détaillant spécialisé mondial, axé sur le numérique et opérant en omnicanal, dans le secteur de l'habillement et des accessoires. La société propose une gamme de vêtements, de produits de soins personnels et d'accessoires pour hommes, femmes et enfants, vendus principalement par l'intermédiaire de ses propres magasins et de ses canaux numériques, ainsi que dans le cadre de divers accords avec des tiers. Les marques de la société comprennent les marques Abercrombie, qui incluent Abercrombie & Fitch, abercrombie kids et Your Personal Best (YPB), ainsi que les marques Hollister, qui comprennent Hollister et Gilly Hicks. Ses segments géographiques couvrent les Amériques, la région EMEA et la région APAC. La société propose également des programmes de fidélité, notamment « myAbercrombie » d’Abercrombie et « Hollister House Rewards » de Hollister. La société exploite environ 790 magasins sous ces marques en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, ainsi que les sites de commerce électronique abercrombie.com, abercrombiekids.com et hollisterco.com.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.