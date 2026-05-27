Abercrombie rassure avec des résultats trimestriels supérieurs aux attentes
Abercrombie & Fitch est attendu en hausse ce mercredi après avoir publié des résultats trimestriels au-dessus des prévisions, portés par une demande toujours soutenue sur le marché américain, malgré un ralentissement de l'activité dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) lié aux tensions géopolitiques persistantes entre les États-Unis, Israël et l'Iran.
La firme américaine a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,47 dollar sur le trimestre, au-dessus du consensus fixé à 1,28 dollar. Le chiffre d'affaires net a progressé de 2%, à 1,1 milliard de dollars, en ligne avec les attentes du marché.
Si les ventes ont bondi de 24% dans la région Asie-Pacifique, le chiffre d'affaires de la zone EMEA a en revanche reculé de 10%. Le groupe avait déjà averti en mars d'un "léger impact sur les ventes" lié au conflit au Moyen-Orient.
Le groupe continue de tirer parti d'une stratégie mêlant promotions ciblées et offre positionnée entre le premium et le marché de masse, lui permettant d'attirer à la fois des consommateurs attentifs à leurs dépenses et une clientèle plus aisée dont la consommation reste dynamique. Cette résilience s'est traduite par une croissance de 3% des ventes dans la région Amériques sur le trimestre clos le 2 mai.
Les performances d'Abercrombie s'inscrivent dans la lignée des résultats solides récemment publiés par Capri Holdings et Bath & Body Works, illustrant la résistance de la demande dans le segment du luxe abordable.
Le groupe a par ailleurs indiqué avoir déposé des demandes de remboursement portant sur environ 100 millions de dollars de droits acquittés dans le cadre de l'International Emergency Economic Powers Act, après l'annulation de certains tarifs douaniers par la Cour suprême américaine. Il anticipe désormais un impact des droits de douane limité à 20 points de base sur l'année, contre 70 points de base auparavant.
Abercrombie & Fitch Co. est un détaillant spécialisé mondial, axé sur le numérique et opérant en omnicanal, dans le secteur de l'habillement et des accessoires. La société propose une gamme de vêtements, de produits de soins personnels et d'accessoires pour hommes, femmes et enfants, vendus principalement par l'intermédiaire de ses propres magasins et de ses canaux numériques, ainsi que dans le cadre de divers accords avec des tiers. Les marques de la société comprennent les marques Abercrombie, qui incluent Abercrombie & Fitch, abercrombie kids et Your Personal Best (YPB), ainsi que les marques Hollister, qui comprennent Hollister et Gilly Hicks. Ses segments géographiques couvrent les Amériques, la région EMEA et la région APAC. La société propose également des programmes de fidélité, notamment « myAbercrombie » d’Abercrombie et « Hollister House Rewards » de Hollister. La société exploite environ 790 magasins sous ces marques en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, ainsi que les sites de commerce électronique abercrombie.com, abercrombiekids.com et hollisterco.com.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.