Aberdeen attend une posture attentiste de la BoE après l'inflation

Revenant sur les chiffres de l'inflation britannique dévoilés en tout début de matinée, Luke Bartholomew, économiste en chef adjoint de la société de gestion Aberdeen, estime que la Banque d'Angleterre (BoE) devrait privilégier une posture attentiste la semaine prochaine.

Une inflation tirée sans surprise par l'énergie...



Pour rappel, l'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est ressorti en augmentation de 3,3% sur un an en mars, soit un taux annuel supérieur de 0,3 point à celui observé le mois précédent, selon l'ONS.



"Les carburants automobiles ont apporté la plus grande contribution à la hausse mensuelle du taux annuel de l'indice des prix", expliquait sans grande surprise l'ONS, qui notait par contre un effet partiellement compensatoire des prix de l'habillement.



"Les données publiées aujourd'hui devaient inévitablement faire apparaître une hausse de l'inflation globale, tirée par les prix de l'énergie", réagit Luke Bartholomew, ajoutant que les marchés pourront être rassurés par le fait que cette progression n'excède pas les attentes.



...mais un tableau plus contrasté en données sous-jacentes



L'économiste note aussi que les mesures d'inflation sous-jacente présentent un tableau plus contrasté, avec un recul de l'inflation coeur (-0,1 point à 3,1%) mais une inflation des services toujours élevée (+0,2 point à 4,5%).



Selon lui, l'inflation devrait encore augmenter dans les prochains mois, à mesure que l'impact sur les factures énergétiques des ménages se matérialisera après le réajustement du plafond tarifaire de l'Ofgem en juillet.



La BoE devrait laisser sa politique monétaire inchangée



Estimant que la BoE sera particulièrement attentive à un éventuel effet de diffusion des prix de l'énergie sur les autres biens et services, Luke Bartholomew se montre néanmoins plutôt confiant quant à l'ampleur et à la persistance du choc inflationniste à venir.



Dans le contexte économique actuel, l'économiste juge en effet "difficile d'envisager que les salariés et les entreprises disposent d'un pouvoir suffisant pour obtenir des hausses de salaires significatives ou répercuter durablement des hausses de prix".



À ce stade, il pense que la BoE devrait laisser sa politique monétaire inchangée la semaine prochaine, "tout en conservant une flexibilité maximale quant à l'orientation future des taux d'intérêt, qui pourraient aussi bien être relevés qu'abaissés d'ici la fin de l'année".