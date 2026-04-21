ABF va séparer Primark de ses activités alimentaires
Le groupe britannique Associated British Foods (ABF) va se scinder en deux entités distinctes, séparant Primark de ses activités alimentaires. Cette décision, issue d'un examen approfondi de sa structure annoncé en novembre 2025, vise à clarifier son positionnement et à améliorer la lisibilité pour les investisseurs. A l'issue de l'opération, les actionnaires détiendront des parts dans deux sociétés cotées.
Le conseil estime que cette séparation permettra à chaque activité de mieux refléter ses priorités stratégiques, avec une gouvernance adaptée et une proposition d'investissement plus lisible. Soutenue par Wittington Investments, principal actionnaire, l'opération doit renforcer la responsabilité vis-à-vis d'actionnaires aux intérêts distincts, qu'ils soient orientés vers la distribution textile ou l'agroalimentaire.
Primark, présent dans 19 marchés avec 486 magasins, génère environ 9,5 milliards de livres de chiffre d'affaires et emploie plus de 83 000 personnes. De son côté, FoodCo, futur nom de l'activité alimentaire, affiche près de 9,8 milliards de livres de revenus et plus de 55 000 salariés. La scission, attendue d'ici fin 2027, entraînera des coûts ponctuels d'environ 75 millions de livres. Les deux entités devraient intégrer le FTSE 100 après leur introduction à la Bourse de Londres.
Associated British Foods plc figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires européens. Le CA (hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- produits d'épicerie et de boulangerie (21,3%) : thés (marque Twinings), huiles (Mazola et Capullo), épices (Spice Islands et Durkee), confitures, pains, biscuits, sauces, etc. ;
- sucres (10,6%) : marques Silver Spoon, Billington's, etc. ;
- ingrédients (10,6%) : levures, arômes, émulsifiants, stérols, esters, etc. ;
- produits agroalimentaires (8,4%) : notamment céréales et aliments pour animaux.
Le solde du CA (49,1%) concerne une activité de distribution de vêtements (473 magasins implantés essentiellement au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Portugal sous les enseignes Primark et Penneys).
La répartition géographique du CA (hors activités cédées) est la suivante : Royaume-Uni (35,8%), Europe et Afrique (39,6%), Amériques (12,7%) et Asie-Pacifique (11,9%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.