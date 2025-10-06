ABIONYX Pharma SA est spécialisé dans la recherche et le développement de thérapies HDL (lipoprotéines de forte densité) destinées au traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques. Les HDL, connues sous l'appellation bon cholestérol, sont des complexes de lipides et de protéines qui participent au transport du cholestérol des tissus vers le foie et qui sont associés à une diminution du risque d'athérosclérose et des maladies coronariennes. A fin 2024, la société dispose d'un portefeuille de 3 produits en phase de développement clinique.