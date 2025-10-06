La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 29 septembre, le seuil de 5% des droits de vote d'Abionyx Pharma, au résultat de l'annulation de droits de vote double résultant de la mise au porteur d'actions.
L'institution financière publique a précisé détenir, par l'intermédiaire de Bpifrance Participations, 1 508 906 actions Abionyx représentant autant de droits de vote, soit 4,32% du capital et 3,54% des droits de vote de cette société biotechnologique.
Abionyx : la CDC passe sous les 5% des votes
06/10/2025
