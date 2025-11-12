Abionyx Pharma en discussions stratégiques avec l'IHU Sepsis

Abionyx Pharma annonce être entré en discussions stratégiques avancées avec l'IHU Sepsis, 1er centre mondial de recherche, de formation et de soins intégrés dédié au sepsis, fédérant 60 équipes de recherche, et représentant 275 chercheurs et 94 médecins cliniciens.



Les discussions entre Abionyx et l'IHU Sepsis portent sur la mise en place d'un cadre de collaboration scientifique, clinique et stratégique à long terme, associant recherche translationnelle, et développement clinique intégré.



Elles donneraient naissance à la 1ère plateforme mondiale intégrée dédiée au traitement du sepsis, combinant la puissance académique et hospitalière de l'IHU Sepsis et les technologies de rupture développées par la société biopharmaceutique.



Après la finalisation des accords, les deux parties prévoient de communiquer sur les modalités précises de ce partenariat, qui 'générera des retombées significatives sur la vitesse de développement clinique et la visibilité scientifique et institutionnelle' d'Abionyx.