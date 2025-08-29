Abionyx Pharma : la hausse se prolonge, la situation de trésorerie rassure

Après avoir fortement progressé hier suite à l'annonce d'un possible partenariat dans le sepsis, Abionyx Pharma poursuit sa hausse vendredi à la Bourse de Paris suite à un point rassurant concernant sa situation de trésorerie.



Avec une position de cash qui s'établissait à 3,4 millions d'euros à la fin juin, la société de biotechnologies estime disposer d'une visibilité financière suffisante pour financer ses activités jusqu'au second semestre 2026.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap soulignent que ces chiffres font apparaître une 'maîtrise de la consommation de cash' puisque la trésorerie de la société atteignait 3,2 millions d'euros fin 2024, ce qui laissent selon eux entrevoir une poursuite des projets de développement en cours.



A la Bourse de Paris, le titre Abionyx avançait de quasiment 3% vendredi dans le sillage de ces annonces, après avoir déjà bondi de plus de 24% hier suite à l'officialisation de pourparlers en vue d'un éventuel partenariat avec un grand groupe de la santé dans le domaine du traitement du sepsis.



L'action s'adjuge ainsi autour de 41% sur l'ensemble de la semaine, soit l'une des meilleures performances hebdomadaires du marché parisien.