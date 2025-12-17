Abionyx réalise une augmentation de capital

Abionyx Pharma annonce la réalisation d'une augmentation de capital avec suppression du DPS, au profit de catégories de personnes pour un montant de près de 1,8 million d'euros, par émission de 580 643 actions nouvelles à un prix de souscription de 3,10 euros.

Cette émission, représentant environ 1,66% du capital : à titre d'illustration, un actionnaire qui détenait un nombre d'actions représentant 1% du capital d'Abionyx Pharma avant l'émission, représente après l'émission 0,98% du capital social.



L'objectif de cette levée de fonds est de renforcer la trésorerie de la société de biotechnologies afin d'étendre sa visibilité financière jusqu'à fin 2026 et de poursuivre le projet SEPSIS dans la cadre de France 2030.



Le règlement livraison devrait avoir lieu 19 décembre. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur Euronext sur la même ligne de cotation que les actions existantes.