Parmi les plus fortes variations de la matinée du 12 janvier 2026, Abivax bondit de +22% sur des rumeurs d'acquisition par Eli Lilly pour 15 milliards de dollars, tandis que l'équipementier BE Semiconductor profite de l'essor de l'IA. A l'inverse, le secteur des services informatiques décroche, plombé par une note de Morgan Stanley qui dégrade plusieurs acteurs européens dont Capgemini et SoftwareOne.

Actions en hausse



Abivax (+22%) : selon La Lettre, le géant américain Eli Lilly serait toujours intéressé par l'acquisition de la société de biotechnologie française et serait prêt à mettre 15 milliards de dollars pour se l'offrir. Le titre avait baissé dernièrement parce que Lilly avait jeté son dévolu sur un concurrent, Ventyx.



Oxford Nanopore (+9%) : l'entreprise britannique spécialisée dans les technologies de détection moléculaire a indiqué que son chiffre d'affaires 2025 est estimé entre 223 et 224 millions de livres, soit une croissance de 24% à taux de change constant. C'est juste au-dessus de la prévision initiale. Le consensus S&P Capital IQ (11 analystes) anticipait 220,3 MGBP.



BE Semiconductor (+7%) : la société néerlandaise indique que ses commandes devraient atteindre 250 millions d'euros au dernier trimestre 2025, contre 174,7 MEUR au T3 et 128 MEUR au T2. Le fabricant de machines de production de semiconducteurs confirme que l'essor de l'IA ruisselle sur son activité.



Exosens (+6%) : le groupe français a annoncé une commande majeure de la part d'ACTinBlack pour ses derniers tubes intensificateurs d'image 5G. Elle porte sur plus de 7 000 tubes intensificateurs, livrables entre 2027 et 2028. Ces tubes seront intégrés dans des lunettes de vision nocturne.



TKMS (+6%) : les discussions entre l'Allemagne et l'Inde devraient permettre à l'industriel allemand de signer une commande pour six sous-marins d'une valeur de huit milliards d'euros, qui seront construits en Inde.



Fresnillo (+6%) : le record de l'or et le rebond de l'argent dope le cours de la minière exposée aux deux métaux précieux.



Atos SE (+3%) : Invest Securities réitère son opinion "achat" sur la société avec un objectif de cours ajusté de 62 à 64 euros, après les cessions annoncées en décembre (Amérique Latine et Scandinavie) dans le cadre de la stratégie de recentrage du plan Genesis.



Actions en baisse



SoftwareOne (-9%) : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 8,10 CHF à 7,90 CHF. Le courtier a abaissé son opinion sur de nombreux acteurs du segment IT européen, comme vous le constaterez ci-dessous.



Netcompany (-4%) : encore Morgan Stanley, qui passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 312 à 332 DKK.



Barclays (-4%) : la proposition de Donald Trump visant à plafonner les TAEG des cartes de crédit à 10% pourrait comprimer les marges de la banque de détail américaine de Barclays, note AlphaValue. "L'exposition du groupe reste toutefois limitée, les cartes américaines ne représentant que moins de 4% de la valeur marchande de Barclays", souligne le broker.



Sinch (-4%) : devinez qui ? Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 22,50 SEK à 27,50 SEK.



TietoEvry (-4%) : l'inévitable Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 18,75 à 18 EUR.



Capgemini (-3,7%) : surprise, Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 145 à 142 EUR. Le bureau d'études estime que la croissance organique du groupe va rester contrainte, à cause du désordre politique en France et de la concurrence globale de l'IA.



ArgenX (-2%) : le marché est un peu déçu du chiffre d'affaires préliminaire de 4,15 milliards de dollars annoncé pour 2025.