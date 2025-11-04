Abivax bien orienté après des données de phase 3 positives

Abivax s'adjuge 6% après l'annonce de résultats issus des essais d'induction ABTECT de phase 3 évaluant Obefazimod, qui 'démontrent une amélioration significative de la qualité de vie chez les patients atteints de rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active'.



Des améliorations ont été observées pour l'ensemble des paramètres rapportés par les patients entre le début de l'étude et la huitième semaine, et ce, pour tous les outils d'évaluation utilisés dans les essais d'induction ABTECT.



Ces améliorations concernaient l'urgence intestinale, les interruptions du sommeil, la fatigue, la qualité de vie ainsi que la productivité au travail, tant pour la dose quotidienne de 50 mg que celle de 25 mg d'obefazimod.



'Nous prévoyons de soumettre une analyse plus détaillée de ces données lors d'un prochain congrès médical et sommes impatients de publier les résultats de notre essai de maintenance sur 44 semaines au deuxième trimestre 2026', indique le directeur général Marc de Garidel.