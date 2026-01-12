Abivax devrait profiter d'un retour de la spéculation sur un intérêt d'Eli Lilly

Abivax devrait bondir à l'ouverture (+16% à +19% selon les plateformes) après des informations parues dans le média La Lettre. Selon ce dernier, le géant américain Eli Lilly serait toujours intéressé par l'acquisition de la société de biotechnologie française et serait prêt à mettre 15 milliards de dollars pour se l'offrir.

La capitalisation boursière d'Abivax s'élève actuellement à environ 7,7 milliards d'euros.



Le laboratoire américain attend de voir si les autorités françaises se réveillent dans le cadre des procédures de contrôle des investissements étrangers en France avant de soumettre une offre, toujours selon La Lettre.



Depuis le 1er janvier, l'action Abivax a perdu 17,77% de sa valeur, après avoir flambé de 1666,27% l'année dernière. Le titre s'est affaissé avec l'annonce d'une autre acquisition d'Eli Lilly, qui laissait croire aux investisseurs que le laboratoire américain n'était plus intéressé par le Français, d'autant que cette opération de croissance externe concerne Ventyx Biosciences, un concurrent d'Abivax dans le traitement des maladies inflammatoires intestinales.



Pour Invest Securities, "cette rumeur s'inscrit dans un contexte de consolidation accélérée dans l'immunologie et les maladies inflammatoires, où les grands laboratoires cherchent à sécuriser des actifs oraux différenciants et potentiellement best-in-class. Avec obefazimod, son traitement oral first-in-class ayant livré des résultats de Ph III préliminaires solides dans la rectocolite hémorragique, Abivax apparaît depuis plusieurs mois comme une cible stratégique de premier plan pour les acteurs mondiaux du secteur".