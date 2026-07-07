Le produit brut total de l'offre, après cet exercice de l'option des banques garantes, s'élevait à environ 920,0 MUSD, correspondant à environ 807,4 MEUR, avant déduction des commissions de garantie et des frais estimés à la charge de la société de biotechnologie.

Le produit net estimé, après déduction des commissions de garantie et des frais estimés à la charge de la société, se montait à environ 874,1 MUSD, correspondant à environ 767,1 MEUR.

Abivax estime que le produit net de l'offre, combiné à sa trésorerie et à ses équivalents de trésorerie actuels, lui permettra de financer ses activités jusqu'au 4e trimestre 2029. Ses ADS sont admises aux négociations sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "ABVX".