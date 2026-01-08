Abivax fait le point sur l'Obefazimod

Abivax a dévoilé ses perspectives pour l'année 2026 et a principalement annoncé que plusieurs analyses sectorielles prévoient une forte croissance du marché de la rectocolite hémorragique. Il devrait passer de 9,2 milliards de dollars en 2025, à 21,2 milliards de dollars d'ici 2032.

La société de biotechnologie en profite pour rappeler que les résultats de ses essais de phase 3 dévoilés en juillet dernier ont indiqué que son produit Obefazimod pourrait s'imposer comme le futur leader du marché dans cette indication, et aurait le potentiel pour surpasser les thérapies actuellement approuvées et les futurs traitements attendus.



Pour rappel, après les annonces des résultats de ces essais le 22 juillet, le titre Abivax avait connu une séance remarquable, ponctuée d'un gain de 510,11% en un jour. Sur l'ensemble de l'année 2025, l'action a flambé de 1666,27%, signant en toute logique la plus forte hausse du SBF 120.



Par ailleurs, toujours concernant l'Obefazimod, le comité de surveillance et de suivi des données n'a pas observé de nouveau signal de sécurité lors d'une réunion mi-décembre, alors que plus de 80% des participants ont achevé la phase de maintenance en double aveugle de 44 semaines de l'essai. Les premiers résultats de l'essai de maintenance de phase 3 en cours sont attendus pour la fin du deuxième trimestre 2026. La préparation de la demande d'autorisation de mise sur le marché se poursuit, incluant des échanges prévus avec les autorités sanitaires américaines, en amont d'un dépôt envisagé fin 2026.



L'Obefazimod dans d'autres indications



Abivax estime que l'Obefazimod possède un mécanisme d'action unique ciblant le site de l'inflammation. Ce mécanisme, associé à des données précliniques mettant en évidence un effet antifibrotique (pour empêcher, ralentir ou inverser la fibrose, soit une forme de cicatrisation excessive) clair dans la maladie de Crohn.



La société dévoilera des résultats détaillés lors du congrès annuel 2026 de l'Organisation européenne des maladies inflammatoires de l'intestin qui se tiendra du 18 au 21 février.



En outre, les résultats de phase 2b, destiné à évaluer la sécurité et l'efficacité d'Obefazimod chez les patients atteints d'une forme modérée à sévère de la maladie de Crohn devraient être connus à la fin de l'année.



Abivax indique également qu'elle évalue des opportunités potentielles de licensing-in (acquisition de droits d'exploiter, de développer ou de commercialiser une technologie) portant sur des actifs innovants et complémentaires d'un point de vue mécanistique dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, afin de renforcer son portefeuille.