Des vents contraires soufflent sur la cote aujourd'hui. Les compagnies aériennes profitent à plein de la chute des coûts du carburant, tandis que l'industrie de l'armement (Thales, Saab, Leonardo) souffre de l'hypothèse d'un cessez-le-feu en Ukraine. Du côté des baisses, la biotech Abivax marque une pause après son envolée annuelle.

Actions en hausse

IG Group (+6%) : la plateforme de courtage britannique prévoit une croissance de son chiffre d'affaires proche du milieu de la fourchette prévisionnelle, ce qui rassure le marché. Le renforcement du plan de rachat d'actions séduit aussi.

Aperam (+4%) : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 31,50 à 40 EUR. Plusieurs brokers ont récemment renforcé leurs paris sur le secteur de l'acier et de l'inox.

Munters (+3%) : Nordea reste acheteur et augmente son objectif de cours de 180 à 225 SEK sur le spécialiste HVAC suédois.

Transport aérien : les entreprises du secteur, notamment Lufthansa, Wizz Air ou Air France-KLM sont en progression de 2 à 4%. Une hypothétique fin de conflit ukrainien serait une bonne nouvelle pour le tourisme mondial, mais c'est la chute du cours du baril qui explique le surcroît d'ordres acheteurs sur le secteur. Les marges des compagnies sont en effet très dépendantes du coût du kérosène, un dérivé du pétrole, qui représente historiquement 20 à 30% des coûts d'exploitation d'un groupe comme Air France.

Actions en baisse

Abivax (-4,6%) : la biotech a publié des résultats sans surprise, qui ne remettent pas en cause ses développements. L'horizon de crise de trésorerie est relativement éloigné. L'envolée du titre de 1360% cette année relativise la correction du jour.

SKF (-3%) : le titre recule après l'abaissement de la recommandation de SEB d'acheter à conserver en visant 263 SEK.

VAT Group (-3%) : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 371 à 376 CHF.

La défense : la perspective d'un cessez-le-feu en Ukraine enfonce les entreprises de l'armement, selon le schéma classique observé depuis plusieurs trimestres. Indra Sistemas, Saab et Leonardo cèdent plus de 4%. Thales lâche 2,4%. Tout l'écosystème souffre, dont les acteurs plus modestes comme Fincantieri, Exail ou Exosens.