Siemens Energy bondit de 5% grâce à GE Vernova et un fonds activiste, tandis qu'Idorsia grimpe de 7% après des données prometteuses sur l'aprocitentan. WPP gagne 2,5% grâce à un contrat public britannique de 2 milliards de livres. A l'inverse, Cicor chute de 25% après un avertissement, Aegon recule de 8% sur des annonces jugées décevantes, et la défense corrige après son envolée de la veille.

Publié le 10/12/2025 à 10:56 - Modifié le 10/12/2025 à 10:57

Actions en hausse

Abivax (+18%) : on entend toujours circuler des rumeurs d'OPA sur l'une des rares biotechs françaises à succès de la cote, sans savoir si elles sont fondées. La société a gagné plus de... 1 700% en bourse en 2025, sans même être devenue une crypto treasury company.

Idorsia (+7%) : une nouvelle publication du laboratoire met en avant le potentiel de l'aprocitentan dans la gestion de l'hypertension chez les patients atteints de MRC.

Nordex (+5,5%) : le spécialiste allemand des éoliennes est en lice pour un important contrat de turbines avec l'énergéticien nord-américain Alliant Energy.

Siemens Energy (+5%) : le titre, qui a déjà pris 145% cette année, est au centre d'un regain de spéculation après que l'investisseur activiste Ananym Capital a plaidé pour une revue stratégique, voire à une scission, de la filiale éolienne Siemens Gamesa, jugée pénalisante pour le reste du groupe. En outre, le rival GE Vernova a conduit hier une journée investisseurs très positive.

WPP (+2,5%) : le groupe a remporté un contrat publicitaire du gouvernement britannique d'une valeur pouvant atteindre 2 milliards de livres sterling sur quatre ans, selon une information du Times publiée mardi. Ce marché était auparavant détenu Omnicom.

Actions en baisse

Cicor (-25%) : le producteur de composants électroniques a averti que les résultats de l'exercice seront plus faibles que prévu. Le management espère un retour de la croissance en 2026.

Clas Ohlson (-16%) : les résultats du distributeur suédois déçoivent le marché, même s'ils étaient très proches des attentes. La hausse de 42% de l'action cette année fait que la publication ne devait pas souffrir le moindre accroc.

Aegon (-8%) : le marché espérait un rachat d'actions plus élevé que ce qui a été annoncé ce matin. Le groupe a par ailleurs annoncé le transfert de son siège social aux Etats-Unis et l'adoption de la marque Transamerica d'ici 2028.

TUI AG (-5%) : le voyagiste prévoit une augmentation modérée de ses activités pour 2026, mais le marché était plus gourmand. Le groupe avait déjà prépublié ses chiffres en novembre. "Bien que la valorisation soit peu exigeante et que le bilan soit solide, nous voyons un risque de réinvestissement dans la plupart des unités commerciales", note Jefferies, qui préfère regarder d'autres dossiers dans le secteur.

M6 Métropole Télévision (-3%) : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 15,10 à 13 EUR.

Ferrari (-3%) : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 367 EUR. Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 430 à 340 EUR.

Ipsos (-2,5%) : le directeur financier Dan Lévy quittera prochainement ses fonctions pour poursuivre de nouvelles opportunités à l'extérieur du groupe. Le processus de sélection du nouveau directeur financier est engagé.

La défense (de -4% à -2% pour Hensoldt, Renk, Theon, Rheinmetall, Thales…) : les gains de la veille, à l'annonce du projet de gros plan de dépenses militaires de l'Allemagne, sont presque effacés. Le secteur évolue toujours au gré des informations contradictoires sur l'issue du conflit en Ukraine.