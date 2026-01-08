Abivax gagne 1%, Kepler Chevreux confirme son conseil sur le titre

Abivax a présenté ses perspectives pour 2026, marquées par une avancée continue de son candidat-médicament obefazimod dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

Le groupe anticipe les résultats de l'étude de maintenance de phase 3 ABTECT-UC dans la rectocolite hémorragique (RCH) pour la fin du deuxième trimestre 2026, en vue d'un dépôt de demande d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis d'ici la fin de l'année.



Dans ce contexte, Kepler Cheuvreux confirme son conseil d'achat sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé à 70 euros.



L'analyste estime que la visibilité sur le dossier s'est améliorée après la confirmation par le comité de surveillance (DSMB) de l'absence de nouveaux signaux de sécurité pour l'obefazimod, alors que plus de 80% des patients ont terminé la phase de maintenance de l'étude de phase 3.



Selon Kepler Cheuvreux, cette étape réduit l'incertitude d'exécution avant la publication des résultats cliniques prévue pour la fin du deuxième trimestre 2026.

Le bureau d'études souligne également que la société dispose désormais d'un financement sécurisé jusqu'au quatrième trimestre 2027, ce qui renforce son profil de "candidat attrayant pour une acquisition" dans le secteur des maladies inflammatoires de l'intestin.



La note indique enfin que les récentes transactions dans ce domaine suggèrent des valorisations potentielles pouvant atteindre 10 milliards de dollars pour des actifs différenciés en phase avancée.



Selon Invest Securities, Abivax arrive en 2026 avec un calendrier de catalyseurs cliniques majeur, une visibilité financière prolongée et un portefeuille en expansion, "ce qui devrait continuer à être au centre de l'attention du marché biotech alors que les résultats clés se matérialiseront au cours de l'année".



Après une performance stratosphérique de +1500% au cours des six derniers mois, Abivax reprend son souffle et cède 8% depuis le début de l'année.

