Abivax intègre l'Indice Biotechnologie du Nasdaq

Abivax annonce rejoindre l'Indice Biotechnologie du Nasdaq (NBI), avec effet avant l'ouverture du marché lundi prochain, une étape qui "témoigne des progrès significatifs réalisés en tant qu'entreprise", selon Didier Blondel, directeur administratif et financier.

"Notre intégration à l'indice Biotech du Nasdaq reflète la visibilité croissante et la notoriété d'Abivax au sein de la communauté internationale de la biotechnologie", estime le responsable de la société française.



L'indice Nasdaq Biotechnology est conçu pour suivre la performance d'un ensemble de titres cotés sur le Nasdaq Stock Market, classés en sociétés de biotechnologie ou pharmaceutiques selon l'Industry Classification Benchmark.



Les sociétés composant le NBI doivent satisfaire à plusieurs critères d'éligibilité, notamment en matière de capitalisation boursière minimale, de volume quotidien moyen de transactions et d'ancienneté en tant que société cotée.