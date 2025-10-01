Abivax : JP Morgan Chase à moins de 5% des votes

JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 26 septembre, le seuil de 5% des droits de vote d'Abivax, au résultat d'une diminution du nombre d'actions détenues par assimilation.



La banque américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 4 139 565 actions Abivax représentant autant de droits de vote, soit 5,35% du capital et 4,85% des droits de vote de cette société de biotechnologie.