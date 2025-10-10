Abivax : JP Morgan Chase à plus de 5% des votes

JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 6 octobre, le seuil de 5% des droits de vote d'Abivax, au résultat d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.



Le groupe bancaire américain a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, 4 376 242 actions Abivax représentant autant de droits de vote, soit 5,65% du capital et 5,12% des droits de vote de cette société de biotechnologie.