Abivax : JP Morgan Chase à plus de 5% du capital

JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 5 septembre, le seuil de 5% du capital d'Abivax et détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 5,35% du capital et 4,76% des droits de vote de la société de biotechnologies.



Le groupe bancaire américain précise que ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions Abivax détenues par assimilation. A cette occasion, sa filiale JP Morgan Securities LLC a franchi en hausse le même seuil.