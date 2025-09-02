Abivax : JP Morgan Chase au-dessus des 5% du capital

JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 28 août, le seuil de 5% du capital d'Abivax et détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, 5,32% du capital et 4,74% des droits de vote de cette société de biotechnologie.



Le groupe bancaire américain précise que ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions Abivax détenues par assimilation. A cette occasion, la société JP Morgan Securities LLC a franchi en hausse le même seuil.