JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 7 avril, indirectement, le seuil de 5% des droits de vote d'Abivax, au résultat d'une cession d'actions Abivax hors marché et d'une diminution d'actions détenues par assimilation.

Le groupe bancaire américain précise détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, 3 990 154 actions Abivax représentant autant de droits de vote, soit 5,04% du capital et 4,89% des droits de vote de cette société de biotechnologies.