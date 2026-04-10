JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 7 avril, indirectement, le seuil de 5% des droits de vote d'Abivax, au résultat d'une cession d'actions Abivax hors marché et d'une diminution d'actions détenues par assimilation.
Le groupe bancaire américain précise détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, 3 990 154 actions Abivax représentant autant de droits de vote, soit 5,04% du capital et 4,89% des droits de vote de cette société de biotechnologies.
Abivax est une société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de produits thérapeutiques exploitant les mécanismes naturels de régulation de l'organisme pour stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques.
Basé en France et aux Etats-Unis, le principal candidat médicament d'Abivax, obefazimod (ABX464), est en essais cliniques de phase 3 dans le traitement de la rectocolite hémorragique active modérée à sévère.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.