Abivax est une société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de produits thérapeutiques exploitant les mécanismes naturels de régulation de l'organisme pour stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques. Basé en France et aux Etats-Unis, le principal candidat médicament d'Abivax, obefazimod (ABX464), est en essais cliniques de phase 3 dans le traitement de la rectocolite hémorragique active modérée à sévère.