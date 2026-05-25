Abivax porté par ses trimestriels et une analyse intermédiaire

Abivax se distingue à Paris (+3,31%, à 109,40 euros), soutenu par ses résultats financiers trimestriels, ainsi que par la publication de données à trois ans des résultats d'une analyse intermédiaire du traitement à long terme de patients avec l'Obéfazimod et de la réduction de dose chez des personnes atteintes de rectocolite hémorragique.

La société de biotechnologie a annoncé disposer, au 31 mars 2026, d'une trésorerie et équivalents de 491,6 millions d'euros, lui assurant un horizon de financement prévisionnel jusqu'au quatrième trimestre 2027 sur la base des hypothèses opérationnelles actuelles.



Sur les trois premiers mois de l'année, les dépenses de recherche et développement ont augmenté de 10,2 millions d'euros, pour s'élever à 49,5 millions d'euros, contre 39,3 millions d'euros un an plus tôt.



De leurs côtés, les frais généraux et administratifs ont diminué de 1,7 million d'euros, pour atteindre 6,3 millions d'euros, contre 8 millions d'euros au premier trimestre 2025.



Enfin, les frais de ventes et de marketing se sont élevés à 1,7 million d'euros, en hausse de 0,9 million d'euros. Cette hausse s'explique par les coûts engagés pour préparer les éventuelles futures activités de vente et de commercialisation de l'Obéfazimod aux Etats-Unis.



Commentant ces données, Stifel relève qu'Abivax dispose des fonds nécessaires pour franchir ses prochaines étapes cliniques clés.



Les analystes ajoutent que la performance opérationnelle reflète la transition de la société vers le développement à un stade avancé. L'augmentation des dépenses de R&D a été portée par les programmes cliniques en cours, la montée en puissance de la production et les investissements pré-commerciaux.



Données d'une analyse intermédiaire à trois ans



Outre ses comptes du premier trimestre, la société de biotechnologie a publié les résultats d'une analyse intermédiaire à trois ans du traitement à long terme avec son produit Obéfazimod et de la réduction de dose chez des patients atteints de rectocolite hémorragique modérée à sévère.



Dans cet essai, les patients qui avaient reçu 50 mg d'Obéfazimod une fois par jour, se sont vu proposer de poursuivre le traitement à une dose réduite de 25 mg par jour pendant une période supplémentaire pouvant aller jusqu'à 5 ans.



Au début de l'étude, 89% des patients étaient en rémission clinique. Aux semaines 48, 96 et 144 de traitement, respectivement 73%, 69% et 68% des patients étaient en rémission clinique.



Pour Fabio Cataldi, directeur médical d'Abivax : "la durabilité de la rémission clinique observée depuis près de sept ans, associée au profil de tolérance favorable observé à ce jour, confirme le potentiel de l'Obéfazimod en tant qu'avancée thérapeutique majeure pour les personnes atteintes de rectocolite hémorragique".



Pour Stifel, ces données révèlent que le taux de rémission se maintient à environ 70% sur 3 ans, avec un taux de rétention élevé (80%) et aucun signal de sécurité. Les analystes jugent particulièrement convaincante cette capacité à maintenir l'efficacité avec une dose d'entretien plus faible. Les analystes sont toujours à l'achat du titre, en visant 142 euros.



Chez Oddo BHF, cette publication est jugée comme rassurante avec les résultats attendus de l'étude de phase III, baptisée Abtect, qui seront connus fin juin 2026. La recommandation est à surperformance, avec une cible de cours de 120 euros.