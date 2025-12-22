Un mélange de rumeurs, de deals industriels et de décisions de brokers agite la séance et crée des écarts marqués. Les valeurs soutenues par des annonces concrètes attirent les flux, quand d'autres subissent un retour de prudence, signe d'un marché en quête de visibilité.

Actions en hausse :

Abivax (+10%) grimpe après une information de presse évoquant l’intérêt d’Eli Lilly pour un rachat. La perspective d’une opération stratégique ravive les spéculations autour du potentiel de la biotech et d’une éventuelle prime de contrôle, ce qui soutient nettement le titre en début de séance.

Bonheur (+8%) grimpe après le relèvement d’objectif de Pareto Securities à 330 NOK, tout en conservant une recommandation d’achat. Le titre bénéficie aussi de l’accord conclu par sa filiale Fred. Olsen Ocean avec Meag, portant sur un investissement de 150 MEUR dans Fred. Olsen Windcarrier. Ces annonces renforcent la visibilité et soutiennent nettement le mouvement haussier du jour.

AMG Critical Materials (+5%) progresse après l’obtention d’un financement de 36 MEUR du ministère allemand de l’Économie pour sa filiale AMG Lithium. Ce soutien public appuie la construction de la première usine européenne d’hydroxyde de lithium, dont la mise en service est prévue pour la mi-2026. Le marché salue une étape clé dans la stratégie industrielle du groupe.

Saipem (+4%) avance après l’obtention d’un contrat offshore de 3,1 MdsUSD auprès de QatarEnergy LNG. L’accord porte sur cinq ans et couvre l’ingénierie, l’approvisionnement, la fabrication et l’installation de deux complexes de compression du projet NFPS. Le navire De He réalisera les opérations en mer entre 2029 et 2030. Ce nouveau succès s’ajoute aux lots COMP2 et COMP3 déjà en cours, renforçant la visibilité du carnet de commandes du groupe italien.

Vitrolife (+4%) se redresse après la recommandation d’achat de Dagens industri. Le journal estime que, malgré l’acquisition ratée d’Igenomix et les lourdes dépréciations passées, le groupe peut renouer avec une croissance du bénéfice de 20 à 25% par an si la pression des devises s’allège. DI évoque même la possibilité d’une offre publique à terme. L’analyse projette un cours raisonnable autour de 180 SEK, contre 132,70 SEK à la clôture de vendredi.

Juventus (+4%) progresse après sa victoire 2-1 contre l’AS Roma en Serie A. Le club reste dans la course au Scudetto grâce aux buts de Francisco Conceicao et Lois Openda, tandis que Tommaso Baldanzi a réduit l’écart pour les visiteurs. Cette performance consolide la dynamique sportive et soutient le titre en séance.

DOF Group (+2%) avance après l’annonce de nouveaux projets dans l’Atlantique et la signature d’un contrat en Amérique du Nord. L’ensemble représente plus de 60 MUSD de valeur, renforçant la visibilité commerciale du groupe et soutenant le titre en séance.

Actions en baisse :

Harbour Energy (-4%) recule après l’annonce de l’acquisition de LLOG pour 3,2 MdsUSD. L’opération, composée de 2,7 MdsUSD en numéraire et 500 MUSD en actions, marque l’entrée du groupe dans le golfe du Mexique. Harbour met en avant un potentiel de production porté à 500 000 bep/j d’ici la fin de la décennie et un effet relutif sur le flux de trésorerie dès 2027. LLOG Holdings détiendra 11% du capital post-opération.

Telecom Italia (-3%) recule après l’annonce du retrait de ses actions d’épargne et de leur conversion en actions ordinaires. Le conseil d’administration propose un échange un pour un assorti d’une prime de 0,12 EUR, destinée à compenser les dividendes non versés depuis 2021. L’opération, qui sera soumise au vote le 28 janvier, vise à simplifier la structure du capital et à réduire les coûts de gestion. Malgré l’accueil favorable du principal détenteur d’actions d’épargne, le marché réagit prudemment à cette réorganisation.

Stolt-Nielsen (-3%) fléchit après l’abaissement de recommandation opéré par Fearnley, passé d’achat à conserver. Le broker fixe désormais son objectif de cours à 370 NOK, ce qui réduit le potentiel perçu à court terme et pèse sur le titre en ce début de séance.

Sweco (-2%) s’effrite après la réduction d’objectif de cours opérée par Handelsbanken, abaissé de 185 à 165 SEK. Le broker maintient néanmoins sa recommandation de conserver, ce qui limite la visibilité haussière à court terme et pèse sur le titre en ouverture.

Stellantis (-2%) cède du terrain après la confirmation par RBC de son opinion neutre sur le titre. L’analyste maintient un objectif de cours de 8 EUR, ce qui limite les perspectives de revalorisation immédiate et entraîne un léger repli en ce début de séance.

Imperial Brands (-2%) s’incline après la confirmation par Fitch de sa note BBB avec perspective stable. L’agence souligne le maintien de la stratégie centrée sur le tabac combustible et l’expansion à deux chiffres des nouveaux produits de génération, qui devraient soutenir une croissance modérée du chiffre d’affaires entre 2026 et 2029. Fitch anticipe aussi une amélioration de la marge opérationnelle et une génération solide de flux de trésorerie, mais le marché réagit avec retenue à cette évaluation inchangée.

Semapa (-2%) corrige après son envolée de vendredi. Le titre avait bondi d’environ 20% à l’annonce de la vente de Secil et d’un gain attendu de 400 MEUR. La séance du jour reflète un simple retour de prise de bénéfices après cette réaction initiale très favorable.