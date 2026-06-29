L'essentiel :

- L'obéfazimod montre un bénéfice clinique significatif chez des patients atteints de rectocolite hémorragique (RCH) réfractaire.

- 37,2 % des patients non répondeurs au traitement d'induction ont atteint une rémission clinique à la semaine 44.

- Les données de sécurité de phase 3 sont renforcées, avec des taux d'incidence de cancers conformes aux références attendues dans la RCH.



Abivax a annoncé les résultats positifs de la partie 2 de l'essai de maintenance ABTECT, portant sur l'obéfazimod, un modulateur oral de l'expression du miR-124, chez des patients adultes atteints de rectocolite hémorragique (RCH) active modérée à sévère. Cette phase 3 a inclus des patients n'ayant pas répondu au traitement d'induction ou ayant présenté une rechute lors de la première partie de l'essai, élargissant ainsi les données d'efficacité et de sécurité à une population plus réfractaire.



À la semaine 44, 37,2 % des patients non répondeurs au traitement d'induction traités par 50 mg d'obéfazimod ont atteint une rémission clinique, tandis que 34,5 % ont obtenu une rémission endoscopique. L'augmentation de la dose à 50 mg a permis de rétablir une rémission clinique chez 45,5 % des patients ayant rechuté durant la première partie de l'essai, soutenant une stratégie d'augmentation de dose adaptée.



Les analyses intégrées des programmes cliniques de phase 2 et 3, représentant 1 704 années-patients d'exposition, montrent que les taux d'incidence ajustés en fonction de l'exposition (EAIR) pour les cancers autres que les cancers de la peau non mélanomes (NMSC) et pour les NMSC sont conformes aux taux de référence attendus dans la RCH. Dans la partie 2 de l'essai, quatre cas de NMSC et deux cas de cancers autres que les NMSC ont été rapportés, ces derniers étant jugés sans lien avec l'obéfazimod.



Abivax prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché (NDA) aux États-Unis au quatrième trimestre 2026. Une conférence téléphonique et un webcast sont organisés pour présenter ces résultats. Le professeur Remo Panaccione souligne que ces données renforcent la confiance dans le profil bénéfice-risque de l'obéfazimod et son potentiel comme nouvelle option thérapeutique pour la RCH.

Parmi les premières réactions disponibles, Leerink Partners maintient sa recommandation "surperformance" et relève l'objectif de cours de 140 à 148 USD pour le titre coté aux Etats-Unis.



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