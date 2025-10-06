Abivax salué pour des données de phase 3 sur obefazimod

Abivax grimpe de 5% après l'annonce de données cliniques supplémentaires pour obefazimod, issues des essais d'induction ABTECT de phase 3 de 8 semaines, dans une seconde présentation lors de la semaine de l'United European Gastroenterology à Berlin.



Ces données mettent en évidence de nouveaux critères d'efficacité à la semaine 8 chez les patients avec et sans réponse inadéquate antérieure aux thérapies avancées (AT-IR) dans le traitement de la rectocolite hémorragique active modérée à sévère.



La dose de 50 mg d'obefazimod administrée une fois par jour a permis d'obtenir des améliorations cliniquement significatives sur l'ensemble des critères d'évaluation, indépendamment d'une réponse inadéquate antérieure aux thérapies avancées.



Abivax ajoute que les doses de 25 mg et 50 mg administrées une fois par jour ont présenté des résultats comparables pour tous les critères d'évaluation cliniques chez les patients sans réponse antérieure inadéquate aux thérapies avancées.