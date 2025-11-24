Abivax : Sofinnova Partners dépasse les 10% des votes

Sofinnova Partners, agissant pour le compte du fonds Sofinnova Crossover I SLP, déclare à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 novembre, le seuil de 10% des droits de vote d'Abivax, au résultat de la diminution du nombre total de droits de vote.



La société de gestion précise détenir, pour le compte dudit fonds, 4 334 739 actions Abivax représentant 8 399 478 droits de vote, soit 5,57% du capital et 10,13% des droits de vote de cette société de biotechnologie.



Sofinnova Crossover I SLP, représenté par Sofinnova Partners, affirme ne pas envisager de procéder à des acquisitions d'actions Abivax, ni de demander la nomination d'un représentant supplémentaire au conseil d'administration.