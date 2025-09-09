Abivax : Stifel relève son objectif de cours

Stifel réitère son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 100 E (au lieu de 68 E).



L'analyste souligne qu'Abivax a déclaré une trésorerie d'environ 61 millions d'euros, hors augmentation de capital récente d'environ 600 millions d'euros, ce qui place la société en bonne position pour négocier des conditions favorables avec un grand laboratoire pharmaceutique.



'Nous réitérons notre recommandation d'achat et relevons notre objectif de cours à 100 euros (contre 68 euros précédemment), en tenant compte du potentiel d'un rachat qui pourrait être finalisé avant la publication prévue des données au deuxième trimestre 2026' indique le bureau d'analyse.



Stifel estime que compte tenu de la solidité des résultats de phase III et de la rareté des actifs comparables, nous pensons qu'une transaction pourrait être conclue avant la publication des données prévue au deuxième trimestre 2026.



'Historiquement, la plupart des transactions dans le domaine des MICI ont été conclues en phase II ou avant la publication des données de phase III' rajoute l'analyste.