Abivax va entrer dans le SBF 120

Abivax annonce qu'à la suite de la révision annuelle des indices Euronext Paris le 11 septembre, le conseil scientifique des indices a décidé de l'inclure dans les indices CAC Mid 60 et SBF 120, décision qui prendra effet le 19 septembre, après clôture du marché.



La société de biotechnologies souligne qu'il s'agit de deux indices clés de la bourse Euronext Paris, représentant respectivement les sociétés cotées de taille moyenne et une sélection plus large de 120 titres majeurs.



'L'intégration dans ces indices renforce la visibilité d'Abivax et devrait élargir la base d'investisseurs de la société en rendant ses actions plus accessibles aux investisseurs institutionnels et aux fonds indiciels', estime-t-elle.