Sur cette période, la société de biotechnologie a successivement réussi à rassurer les investisseurs sur le profil de sécurité de son produit obéfazimod, lors de la publication des résultats de la partie 2 d'une étude de maintenance de phase III, et a annoncé le succès d'une augmentation de capital de 920 millions de dollars via des ADS (American Depositary Shares) aux Etats-Unis.
Sur cette opération de financement, Oddo BHF note une forte demande des investisseurs. Les fonds doivent permettre au groupe d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'au deuxième trimestre 2029, contre le quatrième trimestre 2027 précédemment. Ils serviront également à financer le lancement commercial de l'obéfazimod outre-Atlantique, à couvrir les besoins des programmes de phase III en cours dans la maladie de Crohn, ainsi que les besoins généraux de l'entreprise.
Avec cette levée de fonds, Oddo BHF a relevé son objectif de cours de 120 à 141 euros, tout en maintenant sa recommandation à surperformance. Les analystes ajoutent que les dernières données renforcent la visibilité sur le profil bénéfice/risque de l'obéfazimod et soutiennent la probabilité d'un intérêt stratégique de la part d'un grand groupe pharmaceutique (la valorisation par multiple d'acquisition conduit à une fourchette comprise entre 154 et 176 euros par action).
Abivax est une société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de produits thérapeutiques exploitant les mécanismes naturels de régulation de l'organisme pour stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques.
Basé en France et aux Etats-Unis, le principal candidat médicament d'Abivax, obefazimod (ABX464), est en essais cliniques de phase 3 dans le traitement de la rectocolite hémorragique active modérée à sévère.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.