ABN Amro achève son programme de rachat d'actions

ABN Amro annonce avoir achevé son programme de rachat d'actions pour 250 millions d'euros entamé le 7 août dernier, ayant ainsi racheté dans ce cadre 9 847 302 titres, représentant 1,18% de son capital, à un prix moyen de 25,39 euros.



La banque néerlandaise précise que les titres ainsi acquis ont vocation à être annulés et que NLFI, en tant qu'actionnaire principal d'ABN Amro, a participé à ce programme de rachat d'actions à hauteur de 30,5%.



Depuis son dernier point sur la mise en oeuvre de ce programme, le 5 septembre, ABN Amro indique avoir racheté 1 447 302 titres à un prix moyen de 25,33 EUR, représentant un montant déboursé de plus de 36,6 MEUR.