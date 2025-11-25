ABN Amro en haut du STOXX Europe 600, le plan stratégique apprécié

ABN Amro enregistre l'une des plus fortes hausses de l'indice Europe STOXX 600 mardi matin, les analystes saluant le plan stratégique et les nouveaux objectifs dévoilés par le groupe bancaire néerlandais en amont de sa journée d'investisseurs, qui doit se tenir dans l'après-midi à Amsterdam.



Vers 10h30, le titre gagne 4,4% pour atteindre de nouveaux pics historiques, alors que l'AEX avance de 0,1% au même moment et que l'indice STOXX européen du secteur bancaire prend 0,2%.



Dans un communiqué diffusé en début de matinée, ABN déclare prévoir - à horizon 2028 - un produit net bancaire de plus de 10 milliards d'euros, un ratio coûts/revenus inférieur à 55%, un rendement des fonds propres (ROE) d'au moins 12% et des redistributions aux actionnaires de plus de 7,5 milliards d'euros sur la base d'un ratio de solvabilité CET1 de 13,75%.



"Dans l'ensemble nous pensons que ces prévisions impliquent une légère révision à la hausse des estimations du consensus, hors provisions", réagissent les analystes d'UBS.



Afin d'alléger sa structure de coûts, l'établissement financier a surtout indiqué prévoir quelque 5 200 suppressions de postes d'ici à 2028, dont 1 000 ont déjà eu lieu cette année, à comparer avec un effectif qui atteignait 21 000 employés fin 2024.



Parallèlement, ABN Amro a annoncé mardi la cession de sa filiale de prêts personnels Alfam à son compatriote Rabobank, une opération dont la finalisation est attendue au troisième trimestre 2026 et qui devrait se solder par une perte comptable de l'ordre de 100 millions d'euros dans ses états financiers.



Il est toutefois prévu qu'ABN continue de proposer des crédits à ses clients particuliers via la signature d'un accord de tiers avec Rabobank.