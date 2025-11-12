ABN Amro grimpe à Amsterdam après ses résultats trimestriels

ABN Amro a dégagé un bénéfice net de 617 millions d'euros au troisième trimestre 2025, en recul de 11% par rapport aux 690 millions d'euros enregistrés un an plus tôt. Le bénéfice par action s'élève à 0,67 EUR, contre 0,78 EUR au T3 2024.



Le produit net bancaire ressort à 2,169 milliards d'euros (4% en deçà des attentes), en baisse de 4% sur un an, tiré vers le bas par la contraction de 4% du revenu net d'intérêts à 1,58 milliard d'euros. Cette baisse est liée à l'érosion des marges sur les dépôts et les crédits immobiliers, malgré la croissance du portefeuille hypothécaire et l'intégration de Hauck Aufhäuser Lampe (HAL), acquise début juillet.



Le résultat opérationnel ressort en baisse de 17% à 761 MEUR, avec des charges en hausse de 6% à 1,409 milliard d'euros (conformément aux attentes). Ce renchérissement s'explique principalement par l'intégration de HAL, la hausse des salaires conventionnels et des provisions de restructuration.



Néanmoins, le groupe a réduit de 700 équivalents temps plein (hors HAL) ses effectifs au T3, portant les suppressions nettes à près de 1000 postes depuis le début de l'année.



Le retour sur fonds propres atteint 9,5%, en ligne avec les objectifs stratégiques. Le ratio CET1 se maintient à 14,8%, tandis que le ratio de levier recule à 5,3%.



'Le troisième trimestre a été solide pour ABN Amro, marqué par une discipline de coûts rigoureuse, une position de capital toujours solide et des reprises de provisions', a commenté la directrice générale Marguerite Bérard.



Elle a également annoncé l'acquisition prochaine de NIBC, une banque néerlandaise spécialisée dans le crédit immobilier et le financement d'infrastructures numériques. Cette opération devrait améliorer la rentabilité du groupe, avec un rendement estimé à 18% sur le capital investi.



Un dividende intérimaire de 0,54 EUR par action a été versé en septembre. Le groupe a aussi finalisé un programme de rachat d'actions de 250 MEUR, avec 9,8 millions de titres rachetés.



La banque présentera sa nouvelle feuille de route stratégique lors de son Capital Markets Day le 25 novembre prochain.



Evoquant des 'résultats mitigés', Sylvain Perret, qui suit la valeur pour AlphaValue, anticipe 'une réaction neutre à négative face à ces résultats médiocres et à la faible performance globale du résultat avant impôt'.



Aux alentours de 10h, le titre progressait malgré tout de près de 3% à Amsterdam.