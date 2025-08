ABN Amro : les rachats d'actions déçoivent, le titre chute

ABN Amro plongeait en Bourse mercredi à Amsterdam après avoir fait état de résultats trimestriels contrastés mais surtout avoir déçu le marché sur sa politique de retour aux actionnaires.



Le groupe bancaire néerlandais a annoncé ce matin le lancement d'un programme de rachat d'actions de 250 millions d'euros devant être finalisé d'ici à la fin de l'année, avec l'objectif de réduire son capital.



Or les analystes s'attendaient à ce que l'établissement financier se montre bien plus généreux, puisque le consensus anticipait une enveloppe de l'ordre de 500 millions d'euros destinée à ses rachats de titres.



Sur le deuxième trimestre, ABN Amro a dégagé un bénéfice net en baisse de 6% à 606 millions d'euros, un profit toutefois supérieur au consensus de marché qui visait 531 millions d'euros.



En revanche, ses revenus nets d'intérêts ont reculé à 1,53 milliard d'euros au deuxième trimestre, contre 1,61 milliard d'euros un an plus tôt, un chiffre inférieur au consensus des analystes de 1,58 milliard d'euros.



Suite à cette publication, l'action ABN Amro chutait de plus de 7% mercredi matin, signant à la fois la plus forte baisse de l'AEX et les volumes les plus étoffés de l'indice.