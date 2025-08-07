ABN Amro : objectif de cours relevé chez UBS

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur ABN Amro et remonte son objectif de cours de 27,5 à 28,5 euros, une nouvelle cible recelant 21% de potentiel de hausse pour l'action, au lendemain de la publication trimestrielle de la banque néerlandaise.



'Le deuxième trimestre s'est montré mitigé, mais les prévisions consensuelles de BPA doivent être revues à la hausse et les attentes en termes de rachat d'actions sont trop faibles', estime le broker, pour qui la réaction négative sur le titre 'semble injustifiée'.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 9x avec un rendement proche de 5%.