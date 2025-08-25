ABN AMRO Bank N.V. figure parmi les principaux groupes bancaires néerlandais. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit : - banque commerciale et de détail (50,2%) ; - banque d'entreprise (35,1%) ; - gestion de fortune (14,3%) ; - autres (0,4%). A fin 2024, le groupe gère 256,2 MdsEUR d'encours de dépôts et 248,8 MdsEUR d'encours de crédits. La répartition géographique du PNB est la suivante : Pays-Bas (91,3%), Europe (5,5%), Etats-Unis (1,9%), Asie (0,9%) et autres (0,4%).