La troisième banque hollandaise publiait des résultats annuels caractérisés comme de coutume par leur remarquable stabilité.

Le corollaire est un problème de croissance, tant au niveau des revenus que du profit. On observera d'ailleurs que le volume de crédits est moindre qu'il y a dix ans.

Parfaitement bien capitalisée - entre autres parce que les dépôts des clients ont eux sensiblement augmenté sur la période - la banque dirigée par la Française Marguerite Bérard reste très concentrée sur ses activités de crédit traditionnelles.

Elle n'a pas activement diversifié son portefeuille d'activités, au contraire par exemple - à une toute autre échelle certes - d'un groupe comme BNP Paribas, en l'occurrence l'ancien employeur de Mme Bérard.

Voir à ce sujet BNP subit toujours une sévère décote boursière, publié le mois dernier dans ces mêmes colonnes.

BNP qui, il y a quelques années, tournait autour d'ABN avec des velléités de racheter le groupe hollandais. Une acquisition aurait fait pleinement sens : ABN évolue sur un marché restreint mais de grande qualité, tandis que sa décote sur capitaux propres était à l'époque extraordinairement prononcée.

En fait d'acquisitions, c'est ABN qui annonçait en même temps que la publication de ses résultats qu'elle faisait l'acquisition de NIBC, la dixième banque hollandaise avec des parts de marché tout à fait marginales. La transaction a été bouclée à x0,85 la valeur des capitaux propres de NIBC.

ABN Amro devrait générer un bénéfice par action de 2,6 euros en 2025, avec une rentabilité qui peine à entrer en territoires à deux chiffres. À cet égard, elle reste l'une des rares banques européennes toujours cotée en bourse sous la valeur de ses capitaux propres tangibles.

Quoique cette décote reste moins prononcée que celle de BNP, et qu'elle ait par ailleurs eu tendance à largement se refermer depuis dix-huit mois, entre autres grâce à des plans de rachats d'actions annuels à hauteur de 500 millions d'euros parfaitement bien séquencés.

Les investisseurs ont par ailleurs très bien accueilli la nomination de Marguerite Bérard plus tôt cette année. Peut-être estiment-ils qu'il s'agit là d'un prélude à l'éventuel rachat du hollandais par BNP.