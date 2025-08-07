ABN Amro : UBS remonte son objectif de cours

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur ABN Amro et remonte son objectif de cours de 27,5 à 28,5 euros, une nouvelle cible recelant 21% de potentiel de hausse pour l'action, au lendemain de la publication trimestrielle de la banque néerlandaise.



'Le deuxième trimestre s'est montré mitigé, mais les prévisions consensuelles de BPA doivent être revues à la hausse et les attentes en termes de rachat d'actions sont trop faibles', estime le broker, pour qui la réaction négative sur le titre 'semble injustifiée'.