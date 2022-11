abrdn a lancé le fonds China Next Generation 23/11/2022 | 15:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires abrdn a lancé le fonds China Next Generation Fund, un fonds de petites et moyennes capitalisations se concentrant sur les 30 % de sociétés les moins grandes du marché actions chinois onshore et offshore. La Chine représente le deuxième marché actions mondial et 88 % de ses entreprises relèvent de la catégorie des petites et moyennes capitalisations, ce qui crée des perspectives prometteuses pour l’activité existante de gestion actions chinoises d’abrdn.



Ce nouveau fonds permet aux investisseurs d'accéder à des opportunités liées à l'innovation, et notamment à Shanghai Star Market, marché actions dédié aux sciences et aux technologies créées en 2019.



Avec un portefeuille de 30 à 60 titres, le fonds affiche une préférence marquée pour la nouvelle économie et l'innovation, notamment au travers de quatre thèmes d'investissement clés : lifestyle, technologies vertes, santé et technologies.





© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ABRDN PLC 3.17% 205.2 -17.60% THE LIFESTYLE GROUP S.P.A. -8.86% 0.0072 -97.78%