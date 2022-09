abrdn table sur une hausse de 75 points de base des taux de la Banque d'Angleterre

Lors de sa réunion du 15 septembre prochain, la Banque d'Angleterre (BoE) mettra à jour ses prévisions à la lumière du programme de soutien du gouvernement du Premier ministre Liz Truss pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie. Or commente Luke Barholomew, économiste senior chez abrdn, la politique du nouveau gouvernement va plafonner mécaniquement l'inflation à court terme, ce qui signifie que l'inflation atteindra un pic beaucoup plus bas que ce que la Banque avait prévu.



Une lecture simple de cette situation serait donc que la politique budgétaire facilite le travail de la BoE pour réduire l'inflation, souligne l'économiste.



Cependant ajoute-t-il, il s'agirait là d'une très mauvaise interprétation des conséquences économiques de la politique du gouvernement. En protégeant les finances des ménages contre la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement stimule considérablement la demande dans l'économie, ce qui alimentera les pressions inflationnistes sous-jacentes.

Pour Luke Barholomew, cela signifie que l'institution devra augmenter les taux d'intérêt encore plus rapidement.



En effet précise-t-il, il était clair que les décideurs de la BoE envisageaient déjà d'accélérer le rythme des hausses de taux d'intérêt pour atteindre une hausse de 0,75%, compte tenu de la faiblesse de la livre et de la hausse des anticipations d'inflation, avant même l'annonce de cette nouvelle politique.



abrdn pense donc qu'une hausse de 0,75% est le résultat le plus probable la semaine prochaine, avec plusieurs autres hausses de taux importantes à venir plus tard cette année. Les marchés devraient rester très volatils pendant cette période, les politiques budgétaires et monétaires poussant dans des directions opposées, conclut le gestionnaire d'actifs écossais.